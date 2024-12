Tiffany Trump (31) bestätigt auf Instagram, dass sie mit ihrem Ehemann Michael Boulos (27) das erste Kind erwartet. Ihr Vater Donald Trump (78) hatte das schon im Oktober während einer Wahlkampfveranstaltung verraten.

Erinnerungsfotos "vor dem Babybauch"

Die jüngste Tochter des designierten US-Präsidenten, die aus seiner zweiten Ehe mit Marla Maples (61) stammt, bewahrte über die Schwangerschaft Stillschweigen - bis jetzt. Auf Instagram teilte sie einige ältere Urlaubsbilder aus der Schweiz und ging in der Bildunterschrift subtil auf die Schwangerschaft ein. "Vor dem Babybauch", schrieb sie zu den Fotos aus den Bergen.

Dass er erneut Großvater wird, gab Donald Trump bereits Anfang Oktober im Detroit Economic Club bekannt. Während seiner Rede auf der Veranstaltung erkannte er mehrere Personen im Publikum, darunter den Schwiegervater seiner Tochter, Dr. Massad Boulos, und erklärte: "Er ist zufälligerweise der Vater von Tiffanys Ehemann Michael, der ein ganz außergewöhnlicher junger Mann ist. Und sie ist eine außergewöhnliche junge Frau. Und sie wird ein Baby bekommen. Das ist also schön", so Trump.

Tiffanys Baby wird das elfte Enkelkind des ehemaligen und künftigen US-Präsidenten sein. In ihrer Jugend versuchte sie sich als Musikerin und veröffentlichte eine Single mit dem Titel "Like a Bird", worauf ein kurzer Ausflug in die Modebranche folgte. 2015 absolvierte sie ein Praktikum beim "Vogue"-Magazin und war ein Jahr später Model bei der Andrew-Warren-Modenschau während der New York Fashion Week. 2016 schloss Tiffany Trump ihr Studium der Soziologie an der University of Pennsylvania ab und erlangte 2020 ihren Abschluss am Georgetown University Law Center.

Seit 2022 verheiratet

2018 lernte sie in Lindsay Lohans (38) Club auf der griechischen Insel Mykonos Michael Boulos kennen. Er stammt aus einer wohlhabenden libanesischen Familie. Das Paar verlobte sich im Januar 2021, am Ende der ersten Amtszeit ihres Vaters. Die Hochzeit wurde im November 2022 in Palm Beach, Florida, im Privatclub Mar-a-Lago der Familie Trump gefeiert.