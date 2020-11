Lara Trump erwägt Karriere in der Politik

1 Lara Trump: Donald Trumps Schwiegertochter erwägt eine Karriere in der Politik. Foto: AFP/NICHOLAS KAMM

US-Präsident Donald Trump hat die Wahl verloren – will aber aus dem Weißen Haus nicht weichen. Jetzt erwägt seine Schwiegertochter Lara Trump eine Kandidatur für den Senat.

Washington - Die Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump, Lara Trump, erwägt laut Medienberichten eine Kandidatur als Senatorin für ihren Heimatstaat North Carolina. Lara Trump, die mit dem zweitältesten Präsidentensohn Eric verheiratet ist, habe Mitarbeitern erzählt, sich 2022 möglicherweise um ein Senatsmandat bewerben zu wollen, berichtete die „New York Times“ am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf Vertraute Trumps.

Der aktuelle Senator von North Carolina, Richard Burr, will bei der Wahl 2022 nicht erneut kandidieren. Laut dem Magazin „Politico“ gibt es in der Republikanischen Partei bereits eine Reihe an Anwärtern auf Burrs Nachfolge. Zu ihnen gehören demnach auch der Stabschef von Präsident Trump, Mark Meadows, und Ex-Gouverneur Pat McCrory.