5 Donald Trump trat in der Wahlnacht vor die Kameras. Foto: dpa/Evan Vucci

Donald Trump tritt im Weißen Haus vor die Kameras und kündigt in einem beispiellosen Schritt an, eine weitere Stimmenauszählung vom Obersten Gerichtshof der USA stoppen zu lassen. Seine Rede im Wortlaut.

Washington - Noch vor Auszählung aller Stimmen nach der US-Präsidentschaftswahl hat Amtsinhaber Donald Trump den Sieg für sich beansprucht. Gleichzeitig sprach der Präsident in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) von einem „Betrug an der Nation“ zugunsten seines demokratischen Rivalen Joe Biden - und kündigte in einem beispiellosen Schritt an, eine weitere Stimmenauszählung vom Obersten Gerichtshof der USA stoppen lassen zu wollen.

Trumps Äußerungen im Wortlaut:

„Dies ist ein Betrug an der amerikanischen Öffentlichkeit. Dies ist eine Peinlichkeit für das Land. Wir waren auf dem Weg, diese Wahl zu gewinnen, und offen gesagt: Wir haben diese Wahl gewonnen. Das Ziel ist jetzt, zum Wohl der Nation die Rechtschaffenheit zu gewährleisten, und das ist ein sehr großer Moment. Dies ist ein massiver Betrug an der Nation. Wir wollen, dass das Gesetz in der richtigen Weise angewendet wird. Wir werden vor den Supreme Court ziehen. Wir wollen, dass alles Wählen endet.

Wir wollen nicht, dass sie um vier Uhr morgens noch Stimmzettel finden und sie zur Liste hinzufügen. Es ist ein sehr trauriger Moment für mich, ein sehr trauriger Moment, und wir werden dies gewinnen. So wie ich das sehe, haben wir das bereits. Ich muss all meinen Unterstützern danken. Ich will allen danken, die mit uns und dem Vize-Präsidenten gearbeitet haben.“