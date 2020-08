1 „Er war nicht nur mein Bruder, er war mein bester Freund“, schrieb Donald Trump. Foto: dpa/Diane Bondaress

Als Geschäftsleute zerstritten sich Robert und Donald Trump, doch politisch unterstützte Robert seinen Bruder gleichwohl.

New York - Donald Trumps jüngerer Bruder Robert Trump ist im Alter von 71 Jahren gestorben. „Schweren Herzens teile ich mit, dass mein wundervoller Bruder Robert heute Abend friedlich von uns gegangen ist“, gab der US-Präsident am Samstag bekannt. Am Vortag hatte Donald Trump ihn in einem New Yorker Krankenhaus besucht, nachdem aus dem Weißen Haus mitgeteilt worden war, dass er schwer erkrankt sei. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

„Er war nicht nur mein Bruder, er war mein bester Freund“, schrieb Donald Trump. Der Jüngste der Trump-Geschwister war dem Präsidenten bis zuletzt eng verbunden geblieben. Im Juni hatte Robert noch im Namen der Familie eine Klage eingereicht, um eine Veröffentlichung eines Buchs der Nichte Mary über Donald zu verhindern. Der Versuch scheiterte. Im gleichen Monat hatte Robert Berichten zufolge mehrere Tage auf der Intensivstation verbracht.

Sehr verschiedene Charaktere

Beide arbeiteten lange als Geschäftsleute, doch Robert und der jetzige Präsident waren sehr verschiedene Charaktere. Robert war als ausgeglichene Persönlichkeit bekannt. Donald Trump beschrieb ihn einst als „viel ruhiger und gelassener als ich es bin“.

Seine berufliche Laufbahn begann Robert Trump an der Wall Street. Später stieg er in das Firmenimperium der Familie ein und verwaltete als ranghoher Manager der Trump Organization Immobilien. „Als er in der Trump Organization arbeitete, war er als der nette Trump bekannt“, sagte die Familienbiografin Gwenda Blair. „Robert war derjenige, dessen Einschreiten die Leute zu erreichen versuchten, wenn es ein Problem gab.“

Robert Stewart Trump war das jüngste der fünf Kinder des New Yorker Immobilienentwicklers Fred Trump.

Donald Trump hat eingestanden, Robert gepiesackt zu haben, als sie jünger waren. „Es muss hart gewesen sein, mich als Bruder zu haben, aber er hat nie etwas darüber gesagt und wir sind uns sehr nah“, schrieb er in seinem 1987 erschienenen Buch „The Art of the Deal“. „Robert kommt mit fast jedem klar“, fügte er hinzu, „was großartig für mich ist, weil ich manchmal der Böse sein muss.“

Das Leben von Robert Trump

In den 1980er Jahren setzte Donald Trump Robert als Manager eines Kasino-Projekts in Atlantic City ein und bezeichnete ihn als perfekte Besetzung für die Aufgabe. Als es seine anderen Kasinos kannibalisierte, habe er jedoch Robert die Schuld gegeben, sagte Blair, die Autorin des Buchs „The Trumps: Three Generations that Built an Empire“. Robert sei weggegangen und habe nie wieder für seinen Bruder gearbeitet.

Der Absolvent der Boston University leitete hernach den Zweig des Immobilienimperiums seines Vaters im New Yorker Stadtteil Brooklyn, der später verkauft wurde. Einst war Robert Trump in den New Yorker Promi-Meldungen eine wichtige Figur, doch in den vergangenen Jahren hielt er sich im Hintergrund und lebte als Pensionär im Hudson Valley. In einem Interview mit der „New York Post“ beschrieb er sich 2016 als Unterstützer der Präsidentschaftskandidatur Donald Trumps. Von seiner ersten Frau Blaine ließ er sich vor mehr als einem Jahrzehnt scheiden. Im März heiratete er seine langjährige Partnerin Ann Marie Pallan.