Donald Trump vor London-Reise: So läuft der Besuch bei Charles ab

Mitarbeiter decken den 50 Meter langen Waterloo-Tisch auf Schloss Windsor ein, die militärische Ehrengarde probt jeden Schritt: Großbritannien bereitet sich auf den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump vor, der am Mittwoch beginnt. Das eineinhalbtägige Programm ist eng getaktet.
US-Präsident Donald Trump (79) und seine Frau Melania (55) werden in dieser Woche in Großbritannien erwartet. Bereits am Dienstag soll das Paar eintreffen, der offizielle Staatsbesuch beginnt dann aber erst am Mittwoch. König Charles III. (76) wird die Gäste aus den USA auf Schloss Windsor empfangen. Trump ist der erste US-Präsident, der von einem britischen Monarchen zu zwei Staatsbesuchen eingeladen wurde.