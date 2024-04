1 Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, spricht in einem Flur vor einem Gerichtssaal, in dem er einer Anhörung vor dem New Yorker Strafgericht beiwohnt. Foto: dpa/Mary Altaffer

Als erster ehemaliger US-Präsident muss sich Donald Trump in New York vor einem Strafgericht verantworten. Der Prozess um die Schweigegeld-Zahlungen an einen Pornostar verspricht zum Spektakel zu werden.











Es nützte am Ende alles nichts. Nach dem Scheitern des letzten Versuchs Donald Trumps, den Beginn der Hauptverhandlung zu stoppen, hat er an diesem Montag einen Ortstermin. Um 9 Uhr morgens muss sich der Angeklagte im „Manhattan Criminal Court“ an der 100 Centre Street unweit der City Hall einfinden: Schauplatz des ersten und vielleicht einzigen der vier Strafprozesse gegen den Ex-Präsidenten vor den Präsidentschaftswahlen im November.