US-Präsident Donald Trump beim Golfen auf seinem Platz in Sterling, Virginia.

Washington - Dass Donald Trump lustlos an der Schwungtechnik auf seinem eigenen Golfplatz in Sterling, Virginia feilt, als Joe Biden vor mehr als zwei Wochen zum neu gewählten Präsidenten ausgerufen wird, halten viele kritische Geister in den USA für den trefflichen Schlussakkord des scheidenden Chaos-Präsidenten. Vielleicht liefert – nach dem Twittern – keine andere Aktivität eine bessere Kurzbeschreibung für diese Präsidentschaft wie Trumps Umgang mit seiner Passion Golfen.