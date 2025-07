Ultimatum von Trump: Was passiert, wenn Russland nicht einlenkt?

Was passiert, wenn Russland nicht einlenkt?

1 So droht Donald Trump Russland. Foto: Brian Jason / shutterstock.com

Trumps neue Sanktionen sollen Russlands Wirtschaft indirekt schwächen – und treffen mehr als nur Moskau.











US-Präsident Donald Trump droht Russland mit einer massiven Ausweitung wirtschaftlicher Strafmaßnahmen. Sollte Wladimir Putin innerhalb der nächsten zehn bis zwölf Tage (statt bisher 50) keine ernsthaften Schritte in Richtung eines Friedensprozesses im Ukraine-Krieg unternehmen, will Trump sogenannte sekundäre Zölle in Höhe von 100 Prozent verhängen. Die Frist läuft bis etwa 7. bis 9. August. Ein entsprechender Beschluss soll laut Trump spätestens Anfang kommender Woche veröffentlicht werden.