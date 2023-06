1 Ex-Präsident Trump vor dem kubanischen Restaurant "Versailles" am 12. Juni 2023 Foto: imago/ZUMA Wire

Nach einem Gerichtstermin zur Dokumentenaffäre kündigte der ehemalige US-Präsident Donald Trump seinen Fans in einem Restaurant "Essen für alle" an. Bezahlt wurde danach allerdings nichts.









Nach seinem Gerichtstermin zur Anklageerhebung in der Dokumentenaffäre vor dem Bundesgerichtshof in Miami am 13. Juni begab sich das ehemalige amerikanische Staatsoberhaupt mit seiner Entourage auf einen Überraschungsbesuch in das kleine Restaurant "Versailles" im Stadtteil Little Havana.