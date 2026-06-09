Auch das dritte NBA-Finalspiel lockte viele Stars an. Für US-Präsident Donald Trump fiel der Empfang im Madison Square Garden allerdings frostig aus.

Donald Trump (79) hat beim dritten Finalspiel der NBA zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs einen unfreundlichen Empfang erlebt. Als der US-Präsident am Montagabend während der Nationalhymne auf den Videoleinwänden im Madison Square Garden eingeblendet wurde, ertönten in der Arena lautstarke Buhrufe. Rund zehn Sekunden lang seien die Pfiffe deutlich zu hören gewesen, einzelne Jubelrufe gingen darin unter.

Massive Sicherheitsvorkehrungen Es war der erste Besuch eines amtierenden US-Präsidenten bei einem NBA-Finalspiel. Trump verfolgte die Partie aus der Loge von Knicks-Eigentümer James Dolan, zeitweise saß er direkt neben ihm. Mit dabei waren unter anderem seine Enkelin Kai Trump, sein Berater Boris Epshteyn sowie mehrere Kabinettsmitglieder. Im Laufe des Abends sprach Trump zudem mit NBA-Chef Adam Silver.

Der Besuch des Präsidenten zog erhebliche Sicherheitsmaßnahmen nach sich. Tausende Polizisten und Hunderte Secret-Service-Mitarbeiter waren rund um die Arena im Einsatz, Taschen waren im Stadion nicht erlaubt. Eine geplante große Watchparty vor dem Madison Square Garden wurde kurzfristig abgesagt.

Das Spiel ging als teuerste Basketballpartie der Geschichte in die Bücher ein. Einzelne Tickets kosteten mehr als 9.000 Dollar (rund 7.900 Euro), für Plätze direkt am Spielfeldrand wurden bis zu 500.000 Dollar (etwa 440.000 Euro) aufgerufen.

Heidi Klum schickt Grüße via Instagram

Neben Trump saßen auch viele weitere prominenten Persönlichkeiten im Publikum und feuerten kräftig ihre Teams an. Das dritte Spiel der NBA-Playoffs, bei dem die San Antonio Spurs mit 115:111 gewannen, verfolgten etwa Jay-Z, Ben Stiller, Timothée Chalamet, Tracy Morgan, Tina Fey, Josh Safdie, Spike Lee, Fat Joe und DJ Khaled. In der Halbzeitpause unterhielt Cardi B mit ihrem Auftritt. Heidi Klum fieberte von Los Angeles aus mit und feuerte die Knicks via Instagram-Story an: "Let's do this." Das vierte Spiel der Serie findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (2.30 Uhr) statt.