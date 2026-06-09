Auch das dritte NBA-Finalspiel lockte viele Stars an. Für US-Präsident Donald Trump fiel der Empfang im Madison Square Garden allerdings frostig aus.
Donald Trump (79) hat beim dritten Finalspiel der NBA zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs einen unfreundlichen Empfang erlebt. Als der US-Präsident am Montagabend während der Nationalhymne auf den Videoleinwänden im Madison Square Garden eingeblendet wurde, ertönten in der Arena lautstarke Buhrufe. Rund zehn Sekunden lang seien die Pfiffe deutlich zu hören gewesen, einzelne Jubelrufe gingen darin unter.