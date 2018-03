Donald Trump Junior Trennung von Ehefrau Vanessa

Von red/AFP 16. März 2018 - 07:24 Uhr

Donald Trump Junior, ältester Sohn des US-Präsidenten, und seine Frau Vanessa wollen sich scheiden lassen. Foto: AP

Trennung im Hause Trump: Donald Junior trennt sich von seiner Frau Vanessa. Das Paar hat fünf Kinder. Ein genannter Scheidungsgrund ist eher skurril.

New York - Donald Trump Junior, ältester Sohn des US-Präsidenten, und seine Frau Vanessa wollen sich scheiden lassen. Die Trump Organization bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte. „Nach zwölf Jahren Ehe haben wir beschlossen, uns zu trennen“, erklärten die beiden 40-Jährigen in einer Mitteilung.

Mehr zum Thema

„Wir haben fünf wunderbare Kinder und sie werden unsere Priorität bleiben“, hieß es weiter. Die Kinder sind zwischen drei bis zehn Jahre alt. „Wir werden immer großen Respekt füreinander und für unsere Familien haben“, erklärten die beiden weiter und baten darum, während der Trennung ihre Privatsphäre zu respektieren. Amanda Miller, Sprecherin der Trump Organization, bestätigte mehrere Medienberichte, wonach Vanessa Haydon - so ihr Mädchenname - eine Trennung im gegenseitigen Einverständnis beantragte. Die Zeitung „New York Post“ hatte bereits vor mehreren Wochen über Eheprobleme des Paares berichtet.

Viele Dienstreisen

Gründe seien die vielen Dienstreisen von Donald Junior und dessen Begeisterung für den Kurzbotschaftendienst Twitter - offenbar eine verbreitete Vorliebe im Hause Trump. In der Trump Organization hatte US-Präsident Trump seine Geschäftsaktivitäten gebündelt. Seit seinem Amtsantritt wird sie von seinen beiden erwachsenen Söhnen geleitet.