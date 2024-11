Donald Trump gewinnt US-Wahl klar: Putins Kumpel kehrt zurück

1 Freude in Palm Beach: Anhänger stimmen sich auf die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus ein. Foto: dpa/Evan Vucci

Klar zum 47. Präsidenten der USA gewählt, steht Donald Trump vor der Rückkehr ins Weiße Haus. Für Europa ist das ein bitteres Ergebnis. Aber kein Grund zur Panik – und auch nicht zur Überheblichkeit, schreibt StN-Chefredakteur Christoph Reisinger.











Wladimir Putin, der Zerstörer des Friedens in Europa, gehört zu den großen Gewinnern der Wahlen in den USA. Mit Donald Trump kehrt ein Kumpel des russischen Präsidenten nach deutlichem Wahlsieg an die Macht zurück. Gestützt von einer nunmehr stabilen Mehrheit im Senat.