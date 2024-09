Donald Trump bestätigt College-Wahl: Barron Trump startet Studium in New York City

Die New York University begrüßte am Mittwoch einen ganz besonderen neuen Studierenden: Barron Trump. Der Sohn des Ex-Präsidenten Donald hat sich für die Elite-Fakultät Stern School of Business entschieden.

Monatelang wurde darüber spekuliert, welches College Barron Trump (18), Sohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (78) und dessen Ehefrau Melania Trump (54), besuchen wird. Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Barron Trump wurde am Mittwoch, dem 4. September, an der berühmten New York University im Herzen Manhattans gesehen. Bilder der "New York Post" beweisen, dass der Trump-Sprössling dort zum Vorlesungsstart eingetroffen sei. Wenig später bestätigte Donald Trump die Wahl im Gespräch mit der "Daily Mail": "Er ist ein sehr kluger Junge und wird auf die Stern School of Business gehen, eine großartige Schule an der NYU."

Er sei an vielen Colleges angenommen worden, so Trump weiter. Ein Studium an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Stern School of Business der NYU gilt als absolute Eliteausbildung in diesem Bereich. Sie zählt zu den besten Hochschulen für Wirtschaft in den USA. Barron soll laut Medienberichten nur einer von etwa 20 weiteren Bewerbern sein, die überhaupt zum Studienstart zugelassen wurde.

Donald Trump ging an die Wharton School in Philadelphia

Barron Trump machte erst im Mai seinen Schulabschluss an der prestigeträchtigen Oxbridge Academy in Palm Beach. Laut US-Medien habe Barron auch in Betracht gezogen, wie sein Vater an der Wharton School der Pennsylvania University in Philadelphia zu studieren, sich aber schlussendlich anders entschieden. Offenbar für Donald Trump kein Problem. In seinem typischen Duktus erklärte er der Zeitung weiter: "Es ist ein sehr hoch qualifizierter Ort. Er mochte es. Er mochte die Schule. Wir mochten die NYU. Ich kenne die NYU schon lange, aber sie ist mit am besten bewertet." Sein Sohn sei "ein sehr begabtes Kind" und mache sich "großartig".

Barron verbrachte große Teile seiner Kindheit im Trump Tower seines Vaters, bevor dieser 2017 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wurde. Das Hochhaus befindet sich ebenfalls im New Yorker Bezirk Manhattan, nur unweit von der neuen Fakultät von Barron Trump entfernt.