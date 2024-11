Rapper und Sänger Childish Gambino (41) sagt auch für Januar und Februar 2025 geplante Auftritte in Australien und Neuseeland ab, da die Erholung von seiner Operation andauert. Im Oktober hatte der Rapper bereits seine zuvor verschobenen Tourdaten in Nordamerika und Europa wegen gesundheitlicher Probleme gestrichen.

Laut "ABC" versandte der Musiker folgende Erklärung an die Ticketinhaber: "Leider dauert mein Weg zur Genesung länger als erwartet. Die bevorstehenden Konzerte in Australien und Neuseeland werden abgesagt." Donald Glover, so sein bürgerlicher Name, unter dem er auch als Schauspieler bekannt ist, entschuldigt sich: "Eines der letzten Dinge, die ich jemals tun möchte, ist, meine Fans zu enttäuschen."

Er ergänzt: "Ich schätze die Unterstützung, die ihr gezeigt habt, und seid euch gewiss, dass ich alles tun werde, um euch eine außergewöhnliche Erfahrung zu bieten, wenn die Zeit reif ist. Danke."

Termin für seine Rückkehr auf die Bühne ist noch unklar

Glover teilte bereits Anfang Oktober in einem Beitrag auf seinem Social-Media-Account bei X mit: "Nach meiner Show in New Orleans bin ich ins Krankenhaus in Houston gefahren. Nachdem ich untersucht wurde, wurde klar, dass ich an diesem Abend nicht auftreten würde und nach weiteren Tests konnte ich den Rest der US-Tour nicht in der gewünschten Zeit durchführen. Ab sofort habe ich eine Operation geplant und brauche eine Auszeit, um zu heilen."

Seine Genesung sei etwas, dem er sich nun ernsthaft stellen müsse. Man habe "die schwierige Entscheidung getroffen, den Rest der nordamerikanischen Tour und die britischen und europäischen Daten abzusagen. Tickets werden an der Vorverkaufsstelle zurückerstattet", erklärte Glover vor rund einem Monat.

Wann er als Childish Gambino die ausgefallenen Konzerte nachholen wird, ist bislang unklar. Der US-Amerikaner verspricht allerdings: "Ich will nichts mehr, als diese Show zu den Fans zu bringen und aufzutreten. Bis dahin danke ich für die Liebe, die Privatsphäre und die Unterstützung."