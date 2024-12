Donald Duck zum 90.: Es ist nicht leicht, eine Ente namens Donald zu sein

1 „Donald Through the Years”, gestaltet von Künstlern der Walt Disney Studios im Jahr 1994 (Ausschnitt) Foto: © 2024 Disney Enterprises, Inc

Micky Maus ist cooler, Onkel Dagobert reicher, Daniel Düsentrieb schlauer: Trotzdem ist Donald Duck, der in diesem Jahr 90 Jahre alt wird, der eigentliche Superstar Walt Disneys – gerade weil er immer wütend und immer pleite ist und von einem Missgeschick ins nächste schlittert.











Eine der lustigen Szenen der letzten Jahre mit dieser Ente namens Donald Fauntleroy Duck hat sich keiner der Zeichner des Walt-Disney-Konzerns ausgedacht, sondern der deutsche Cartoonist Oli Hilbring. Den kennt man sonst vor allem wegen seiner Figuren mit riesigen Knollennasen. Eine solche sitzt in einem Cartoon aus dem Jahr 2017 an einem Schreibtisch einer wütend schnatternden und grimmig auf dem Tisch hämmernden Ente gegenüber, die einen blauen Matrosenanzug trägt. Pflichtbewusst versucht der Knollennasen-Verwaltungsbeamte den tierischen Choleriker zu beruhigen: „Understood! You want to change your first name.“ Zu deutsch: „Ich habe ja verstanden! Sie wollen Ihren Vornamen ändern.“