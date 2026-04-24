Dominique Ludmann findet nach Schicksalsschlägen zur Kunst. Frauenthemen beschäftigen sie. An ihrer neuen Serie arbeitet sie noch nicht lange – da gerät ihr Leben erneut aus den Fugen.

Dominique Ludmann war im Spanienurlaub, an der Costa Brava, als sie den Stoff für ihre neue Serie gefunden hat. Dort, an der Mittelmeerküste, entdeckte die Künstlerin aus Gerlingen ihre Faszination für Hibiskus. Die Pflanze mit den großen, farbenprächtigen Blüten ist genau nach ihrem Geschmack: Sie liebt kräftige, knallige Farben. Also fotografierte sie die Blumen, druckte die Fotos aus – und begann, eigene Bilder zu schaffen. Allerdings nicht mit dem Pinsel, damit fängt Dominique Ludmann nichts an: Ihre Kunst entsteht durch Bewegung und Wärme.

Die 51-Jährige nutzt Föhn und Flambierbrenner, Hände und Finger, Strohhalme, Luftballons und Spatel, um die auf der Leinwand aufgebrachte, mit Wasser verflüssigte Acrylfarbe zu bearbeiten. Für ihre neue Serie „Breath of Blooms“ nutzt Dominique Ludmann lediglich ihren Atem. Die Blütenbilder entstehen mundgeblasen, indem sie die Farbe „verbläst“.

Nach dem Tod ihres Vater findet Dominique Ludmann Trost in der Kunst

Um die 30 von Hibiskus inspirierte Werke hat Dominique Ludmann auf diese Weise schon kreiert. „Und es geht weiter“, sagt sie und lacht. Blumenmotive seien schließlich „etwas Tolles“. Zudem vielseitig: Die Blüten können klein oder groß sein, einzeln auf dem Bild oder mit weiteren Blüten kombiniert, sie können an Stielen oder Ästen hängen. Möglich seien auch andere Farben und Formen. Sie sei derzeit der extrem abstrakten Kunst überdrüssig, erzählt Dominique Ludmann. „Momentan liegt mein Fokus auf Motiven, mit denen die Menschen etwas anfangen können.“

Sich künstlerisch auszuleben hilft Dominique Ludmann unter anderem, dem „Strudel des Alltags“ zu entfliehen, abzuschalten, Kraft zu tanken. Nachdem ihr geliebter Vater gestorben war, gab die Kunst ihr Trost sowie die Möglichkeit, den Schmerz und die Trauer zu verarbeiten. Er hatte ein Glioblastom, einen bösartigen Hirntumor.

Anfang 2021 fand Dominique Ludmann zur Kunst. Seit etwas mehr als einem Jahr hat sie in Rutesheim im Gewerbegebiet ihr eigenes Atelier. Damit hat sie sich einen Traum erfüllt.

Für ihre neue Serie „Breath of Blooms“ nutzt die Künstlerin Dominique Ludmann vor allem die Farben Magenta und Rot. Foto: Simon Granville

Dominique Ludmann arbeitete noch nicht lange an ihrer neuen, mundgeblasenen Blütenserie, da geriet ihr Leben erneut aus den Fugen. Gut zwei Monate musste sie ihre künstlerische Tätigkeit auf Eis legen – denn ausgerechnet ihre Atmung war betroffen.

Im Sommer steht die dritte Lungenspiegelung an

Anfang November des vergangenen Jahres verschluckte sich Dominique Ludmann so unglücklich an einer Tablette, dass diese im rechten oberen Lungenflügel landete. Das sei sehr unangenehm gewesen, erinnert sich die Gerlingerin. Sie habe den Fremdkörper in sich eindeutig gespürt. Im Krankenhaus erfolgte eine Lungenspiegelung. Die Ärzte entfernten die Reste der Tablette, die Dominique Ludmann zuvor nicht abgehustet hatte.

Mit dem Eingriff war die Sache aber nicht erledigt. Dominique Ludmann bekam einen Infekt. Ihr rechter Lungenflügel schwächelte zunehmend, das Atmen fiel ihr schwer. Sie musste noch eine Lungenspiegelung über sich ergehen lassen. Gewebe wurde entfernt. Danach erholte sich Dominique Ludmann – doch komplett wiederhergestellt ist sie bis heute nicht. Sie habe noch immer nicht ihr ursprüngliches Lungenvolumen zurückerlangt beziehungsweise leide noch immer unter Kurzatmigkeit, wenn sie sich anstrengt. Zur Kontrolle steht im Sommer Lungenspiegelung Nummer drei an.

„Feminismus darf nach außen transportiert werden“, sagt Dominique Ludmann

Dominique Ludmann ist froh, dass sie jetzt wieder mehr im Atelier sein kann. Acht bis zehn Stunden in der Woche verbringt sie dort. Sie schafft mit Hingabe Bilder voller vorwiegend magentafarbener Blüten. Diese Serie hat laut Ludmann neben einem „starken Bezug zum Atem“ einen Bezug zu allem, was aus ihrer Sicht damit zusammenhänge: körperliche wie geistige Gesundheit beispielsweise, Wohlbefinden, Kraft und Freiheit. „Das ist für mich das seit Monaten beherrschende Thema, weil es auch einen direkten Bezug zu ‚meinen’ Frauenthemen hat wie Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit und Empathie“, sagt Ludmann. Überhaupt ist sie der Meinung, „Feminismus darf nach außen transportiert werden“.

Mit ihren Bildern will Dominique Ludmann Frauen ermuntern, für sich selbst etwas Gutes zu tun und sich selbst zu lieben: Jede Frau sei gut, wie sie ist. „Wir sind 51 Prozent der Weltbevölkerung, wir sind auch jemand“, betont Dominique Ludmann. Auch aus eigener Erfahrung weiß sie als Mutter von zwei inzwischen erwachsenen Söhnen, dass „viel an den Frauen hängenbleibt“.

Ein großes Thema der Gerlingerin sind auch die Wechseljahre

Das Thema Gleichberechtigung liegt ihr am Herzen. „Wir müssen der jüngeren Generation in allen Bereichen Gleichberechtigung vorleben und unsere Kinder entsprechend erziehen.“ Für sie stehe außer Frage, dass ihre Söhne, die noch daheim wohnen, im Haushalt etwa genauso mit anpacken wie sie.

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Künstlerisch beschäftigt sich Dominique Ludmann darüber hinaus auch mit den Wechseljahren und damit verbunden mit der Gesundheit von Frauen. Doch ganz gleich, in welcher Lebensphase Frauen sich befänden, Dominique Ludmann ist diese Botschaft wichtig: „Wir sind liebenswerte Menschen, die Respekt und Wertschätzung verdienen.“

Wer Dominique Ludmann und ihre Kunst kennenlernen will: Sie lädt für Sonntag, 10. Mai, in ihr Atelier in Rutesheim ein. Von 12 bis 17 Uhr sind Interessierte in der Schuckertstraße 18 im „Offenen Kunstatelier“ willkommen.