Dominique Ludmann findet nach Schicksalsschlägen zur Kunst. Frauenthemen beschäftigen sie. An ihrer neuen Serie arbeitet sie noch nicht lange – da gerät ihr Leben erneut aus den Fugen.
Dominique Ludmann war im Spanienurlaub, an der Costa Brava, als sie den Stoff für ihre neue Serie gefunden hat. Dort, an der Mittelmeerküste, entdeckte die Künstlerin aus Gerlingen ihre Faszination für Hibiskus. Die Pflanze mit den großen, farbenprächtigen Blüten ist genau nach ihrem Geschmack: Sie liebt kräftige, knallige Farben. Also fotografierte sie die Blumen, druckte die Fotos aus – und begann, eigene Bilder zu schaffen. Allerdings nicht mit dem Pinsel, damit fängt Dominique Ludmann nichts an: Ihre Kunst entsteht durch Bewegung und Wärme.