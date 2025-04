Dominikanischen Republik: Santo Domingo: Cardi B trauert um Opfer des Nachtclub-Unglücks

1 Cardi B trauert um Opfer des Nachtclub-Unglücks. Foto: Action Press / Lisa OConnor/AFF-USA.com

Nach dem Einsturz des Daches eines Nachtclubs in Santo Domingo mit mindestens 66 Toten hat Rapperin Cardi B eine bewegende Botschaft verfasst. Die Künstlerin mit dominikanischen Wurzeln zeigt sich erschüttert über die Tragödie.











Rapperin Cardi B (32) hat nach dem tragischen Einsturz des Daches des Jet Set Nachtclubs in Santo Domingo ihre tiefe Trauer zum Ausdruck gebracht. Bei dem Unglück in der Dominikanischen Republik am Dienstag (8. April) kamen mindestens 66 Menschen ums Leben, mehr als 160 wurden verletzt.