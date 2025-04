Dominikanische Republik: Ex-Baseball-Star stirbt bei Disco-Unglück

1 Bei dem Unglück starben mindestens 79 Menschen. Foto: AFP/FRANCESCO SPOTORNO

Eine Konzertnacht in der Dominikanischen Republik wird zur Katastrophe. Das Dach der Disco stürzt ein. Mehrere Dutzend Menschen sterben. Unter den Opfern ist auch ein früherer Baseball-Star.











Link kopiert



Bei dem Einsturz des Dachs einer Diskothek in der Dominikanischen Republik ist der frühere Baseball-Star Octavio Dotel im Alter von 51 Jahren gestorben. Das bestätigte der Sprecher der Baseball-Profiliga in der Dominikanischen Republik, Satosky Terrero, der US-Nachrichtenagentur AP. Zunächst hatte es noch geheißen, dass Dotel aus den Trümmern gerettet und in ein Krankenhaus gebracht worden war.