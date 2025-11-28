Mit diesem Vorhaben schreiben sie deutsche "Bachelor"-Geschichte: Dominik Stuckmann (33) und Anna Rossow (37), die sich 2022 über das TV-Format kennen und lieben lernten, haben sich verlobt. Die frohe Kunde teilte Stuckmann über seinen offiziellen Instagram-Account mit, Beweisfotos von seinem romantischen Kniefall vor einem Herz aus roten Rosen, innigen Küssen mit seiner Liebsten und natürlich auch Detailaufnahmen der Verlobungsringe inklusive.

"Sie hat JA gesagt", lautet der knappe Text zu der Fotoreihe, die sich auch auf Rossows Instagram-Account findet. Prominente Glückwünsche für die frisch Verlobten ließen nicht lange auf sich warten. Unter anderem Nicolas Puschmann und Gerda Lewis sowie die "Bachelor"-Kollegen Andrej Mangold und Niko Griesert finden sich mit herzlichen Grüßen in der Kommentarspalte zum Beitrag. "Damit offiziell kein 'Bachelor' mehr, geil Junge", freut sich etwa Puschmann, der erste deutsche "Prince Charming".

Die wahre Liebe gefunden

Liebespaare haben sich im Laufe der "Bachelor"-Geschichte schon viele gefunden, zu einer Hochzeit zwischen TV-Junggeselle und seiner finalen Auserwählten kam es bislang aber noch nie. Im März 2022 hatte Stuckmann seine letzte Rose an Rossow vergeben, auch die erfahrungsgemäß schwierigere Zeit abseits der Kameras meisterten sie in der Folgezeit bravourös und skandalfrei.

Unmittelbar nach den Dreharbeiten der Staffel in Mexiko zogen sie bereits zusammen in eine Wohnung in Frankfurt und auch zum Thema Hochzeit hatten sie sich damals schon geäußert. In einer Instagram-Fragerunde erklärte sich das Paar diesbezüglich vor fast drei Jahren mit den Worten: "Für mich ist es kein Muss, aber wäre schon schön", so Rossow. Stuckmann beteuerte derweil, dass er sie "schon im Brautkleid" sehe. Womöglich im kommenden Jahr wird diese Vorstellung von damals bereits Realität.