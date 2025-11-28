Anfang 2022 überreichte er ihr seine letzte Rose, Ende 2025 hielt der Ex-"Bachelor" Dominik Stuckmann nun um die Hand seiner Auserwählten Anna an.
Mit diesem Vorhaben schreiben sie deutsche "Bachelor"-Geschichte: Dominik Stuckmann (33) und Anna Rossow (37), die sich 2022 über das TV-Format kennen und lieben lernten, haben sich verlobt. Die frohe Kunde teilte Stuckmann über seinen offiziellen Instagram-Account mit, Beweisfotos von seinem romantischen Kniefall vor einem Herz aus roten Rosen, innigen Küssen mit seiner Liebsten und natürlich auch Detailaufnahmen der Verlobungsringe inklusive.