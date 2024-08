Dominic Lobalu: Deshalb ist der Europameister ein Läufer ohne Land

1 Anders als bei der EM darf Dominic Lobalu bei den Olympischen Spielen nicht für die Schweiz starten. Foto: Imago//Domenico Cippitelli/IPA Sport

Dominic Lobalu stammt aus dem Südsudan und holte im Juni in Rom EM-Gold für die Schweiz. Nun soll er in Paris für das Flüchtlings-Team des IOC eine Medaille gewinnen. Seine Geschichte ist verworren, traurig und hoffnungsvoll zugleich.











Thomas Bach war selbst mal ein erfolgreicher Athlet, mit den deutschen Florettfechtern holte er 1976 bei den Sommerspielen in Montreal Team-Gold. Ehrgeizig ist er auch danach geblieben. Vor elf Jahren wurde der Tauberbischofsheimer Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), zu seinen persönlichen Lieblingsprojekten gehört seither das Refugee-Team. Erstmals gab es eine Mannschaft für Athletinnen und Athleten, die als anerkannte Flüchtlinge nicht für ihre Heimatländer antreten können, 2016 in Rio. Es ist eine Initiative, die nicht nur Thomas Bach bei jeder Gelegenheit hervorhebt („Dieses Team sendet eine Botschaft der Hoffnung an die mehr als 100 Millionen vertriebenen Menschen in aller Welt“), es gibt an ihr tatsächlich wenig auszusetzen. Doch wie das oft so ist mit ehrgeizigen Funktionären: Gegen ein bisschen Mehr an Aufmerksamkeit hat niemand etwas einzuwenden.