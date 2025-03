1 Dolly Parton trauert um ihren Ehemann Carl. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Er inspirierte ihren Song "Jolene", zeigte sich aber nur selten öffentlich: Dolly Partons Ehemann Carl Thomas Dean ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Die beiden waren fast 60 Jahre lang verheiratet.











Dolly Parton (79) trauert um ihren Ehemann. Carl Thomas Dean starb am 3. März i Alter von 82 Jahren, wie die Musiklegende in einem Statement auf ihrem Instagram-Account bekannt gab. Er werde in einer privaten Zeremonie mit den engsten Familienmitgliedern beerdigt, heißt es in dem Statement.