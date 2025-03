Am 3. März starb Dolly Partons Ehemann Carl Thomas Dean im Alter von 82 Jahren. Nach fast 60 Jahren Ehe trauert die 79-jährige Sängerin, deren größter Hit "Jolene" (1973) einst von ihrem Mann inspiriert wurde, öffentlich und bedankt sich für die rege Anteilnahme.

"Dies ist eine Liebeserklärung an Familie, Freunde und Fans", verfasst die Country-Sängerin einen rührenden Instagram-Post, den sie am Donnerstag veröffentlicht hat. "Danke für all die Nachrichten, Karten und Blumen, die ihr geschickt habt, um euren Respekt für den Verlust meines geliebten Mannes Carl zu zollen." Sie könne sich nicht persönlich bei allen bedanken, die Fans sollen aber wissen, "dass es mir die Welt bedeutet hat".

"Er ist jetzt in Gottes Armen und ich bin damit einverstanden", schreibt Parton. In den letzten Worten ihres Beitrags bezieht sie sich auf ihren 1974er-Hit "I Will Always Love You", der von Whitney Houston (1963-2012) gecovert wurde: "Ich werde dich immer lieben."

"Worte können der Liebe nicht gerecht werden"

Bereits in der traurigen Mitteilung über seinen Tod bedankte sich die Sängerin aufrichtig für die Anteilnahme: "Carl und ich haben viele wunderbare Jahre zusammen verbracht. Worte können der Liebe, die wir mehr als 60 Jahre miteinander teilten, nicht gerecht werden. Danke für eure Gebete und euer Mitgefühl."

Dolly Parton und der Bauunternehmer Carl Thomas Dean heirateten im Mai 1966, nachdem sie sich 1964 vor einem Waschsalon kennengelernt hatten, genau an dem Tag, an dem sie nach Nashville zog, um dort Musik zu machen. Dean mied seit Anfang ihrer Ehe die Öffentlichkeit, nur selten teilte Parton gemeinsame Fotos. "Man sagt, dass Gegensätze sich anziehen, und das ist wahr", sagte sie 2015 dem US-Magazin "People". "Wir sind völlig gegensätzlich, aber das macht es lustig. Ich weiß nie, was er sagen oder tun wird. Er überrascht mich immer wieder."