Dolly Buster, Cora Schumacher und Co.: Diese Stars verließen das Dschungelcamp vorzeitig

Am 24. Januar ziehen zum 18. Mal Stars und Sternchen in das RTL-Dschungelcamp. Doch werden Lilly Becker (48), Maurice Dziwak (26) und Co. bis zu ihrer Rauswahl durch die Zuschauerinnen und Zuschauer oder dem Sieg durchhalten? In den vergangenen 20 Jahren "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (seit 2004, auf RTL) verließen bereits einige Kandidatinnen und Kandidaten Down Under vorzeitig - freiwillig und unfreiwillig...

Der erste Ausstieg in der Dschungelcamp-Geschichte

Als erster Star rief Dustin Semmelrogge (44) 2004 in der ersten Staffel den berühmt-berüchtigten Satz "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Gerade einmal drei Tage hielt es der Sohn von Schauspieler Martin Semmelrogge (69) im australischen Dschungel aus. "Ich habe euch alle gesaved", verabschiedete sich der Schauspieler damals von seinen Mitcampern. Elf Jahre später schien Semmelrogge seine Entscheidung zu bereuen: In der Ableger-Show "Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein!" kämpfte er um einen Platz in der Jubiläumsstaffel, scheiterte jedoch in der ersten Folge.

Auch Dolly Buster (55) stieg in der zweiten Staffel freiwillig aus - und das nach weniger als 48 Stunden. Der Grund: ihre Dauerfehde mit Désireé Nick (68), der späteren Dschungelkönigin. Ein wenig länger hielt es ihr Mitcamper Harry Wijnvoord (75) aus: Ihm setzte nach elf Tagen in Down Under vor allem der Hunger zu. Immer nur Reis und Bohnen seien nichts für ihn.

2008 brach Lisa Bund (36) das Format aufgrund einer Magenschleimhautentzündung nach neun Tagen ab. Kurz darauf musste DJ Tomekk (49) das Dschungelcamp auf Anweisung des Senders verlassen. Der Grund: "Heute wird niemand rausgewählt. Es gibt Vorwürfe gegen DJ Tomekk. Er musste das Camp verlassen, damit er persönlich darauf reagieren kann. Er wird wahrscheinlich nicht zurückkehren", verkündeten damals die Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Dirk Bach (1961-2012).

Auch sie warf nach zahlreichen Streitigkeiten das Handtuch

DJane Giulia Siegel (50) schied 2009 aufgrund von starker Rückenproblemen vorzeitig aus.

Zwei Jahre später, in der fünften Staffel, sorgte vor allem Sarah Knappik (38) mit ihren Auseinandersetzungen mit den anderen Mitcampern für jede Menge Schlagzeilen. Die Streitigkeiten gingen sogar so weit, dass einige Promis mit einem Boykott der Sendung gedroht hatten. Knappik zog daraufhin selbst die Reißleine und verließ das Camp am elften Tag freiwillig.

2012 verabschiedete sich Martin Kesici (51) nach einer Woche. Der Grund: Der Musiker hatte große Probleme "mit diesem Eingesperrtsein".

Für Helmut Berger (1944-2023) war in der siebten Staffel nach drei Tagen Schluss. Dem inzwischen verstorbenen österreichischen Schauspieler setzten die hohen Temperaturen im australischen Dschungel so zu, dass der TV-Arzt Dr. Bob (74) nach einem Medizin-Check den vorzeitigen Exit veranlasste.

Er will nach dem freiwilligen Exit wieder ins Camp

2014 sorgte Michael Wendler (52) für jede Menge Aufruhr: Am vierten Tag rief der Sänger den berühmt-berüchtigten Satz "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". "Ich fühle mich schwach. Ich will mir keine Infektionen oder Bakterien aufsacken", erklärte er bei seinem vorzeitigen Ausscheiden und betonte, dass er auch Show-Termine habe, denen er nachkommen müsse. Kurz nach seinem freiwilligen Exit überlegte es sich der Wendler überraschend anders und wollte zurück ins Camp, durfte aber nicht.

Nach einer Woche am Lagerfeuer im australischen Busch entschied sich auch die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Angelina Heger (32) 2015 zu gehen. "Mir geht es einfach nervlich und körperlich nicht gut", zeigte sie sich am Ende ihrer Kräfte.

Mit Gunter Gabriel (1942-2017) und Rolf Zacher (1941-2018) mussten 2016 gleich zwei Promis das Dschungelcamp aus gesundheitlichen Gründen verlassen: Sowohl dem Sänger als auch dem Entertainer setzten die Hitze und der Hunger so zu, dass sie das Format abbrechen mussten. Sie kamen vom Camp direkt in ein Krankenhaus.

2018 zog Giuliana Farfalla (28) am sechsten Tag die Reißleine. "Ich will halt nicht erst am Boden liegen und dann sagen: 'Ich kann nicht mehr!'", betonte das Model damals. Ansgar Brinkmann (55) entschied sich wie seine Mitcamperin in der zwölften Staffel dazu, das Handtuch zu werfen. Grund dafür war das umfangreiche Regelwerk. "Mir reicht es mit Regeln", stellte der ehemalige Fußballer am zehnten und somit letzten Tag des Dschungelabenteuers klar.

Ein Politiker schreibt Dschungelcamp-Geschichte

Mit Günther Krause (71) flog zwei Jahre später der erste Politiker nach Down Under. Doch angekommen im Camp musste er es nach nur wenigen Stunden schon wieder verlassen. Grund für den kürzesten Aufenthalt in der Dschungelcamp-Geschichte war die Gesundheit des heute 71-Jährigen.

2022 wurde Janina Youssefian (42) nach einer rassistischen Beleidigung während eines Streits mit ihrer Konkurrentin Linda Nobat (29) dem Camp verwiesen. Sie entschuldigte sich zwar noch im australischen Busch, musste dennoch kurz darauf den Heimweg antreten.

In der 17. Staffel traf Cora Schumacher (48) die Entscheidung, das Dschungelcamp für ihre Gesundheit zu verlassen. "Ich halte das nicht mehr aus mit dem Qualm und alles, ich möchte nach Hause. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will eigentlich sofort raus jetzt", klagte sie am Lagerfeuer in Australien. Auch Heinz Hoenig (73) musste das Dschungelabenteuer am zwölften Tag abbrechen. Der Schauspieler hatte ebenfalls Probleme mit seiner Gesundheit.

Wenige Monate später ging es für einige ehemalige Dschungelcamp-Kandidatinnen und -Kandidaten erneut ins TV-Camp - dieses Mal aber nicht in Australien, sondern im südafrikanischen Kruger-Nationalpark. Trotz ihrer Erfahrung verließ Hanka Rackwitz (56) "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" (2024, auf RTL). "Ich habe kurz was zu sagen, ihr Lieben. Ich bin ein Star - Holt mich hier raus. Es ist zu viel für mich, ich schaffe das nicht", begründete die ehemalige TV-Marklerin ihren freiwilligen Abgang.