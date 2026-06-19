Beim Dokumentarfilm-Branchentreff „Dokville“ spricht Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger über Europa – und dass es die Regionen nicht vergessen soll.
Beim Dokumentarfilm-Branchentreff „Dokville“ hat Baden-Württembergs früherer Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) den aktuellen Kommissionvorschlag, wie bis 2034 mit fast 2 Billionen Euro an EU-Geldern umzugehen sei, als „zentralistisch“ kritisiert. „Die Regionen dürfen nicht ausgeschlossen werden“, sagte der ehemalige EU-Kommissar am Freitag im Hospitalhof in Stuttgart.