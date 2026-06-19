Beim Dokumentarfilm-Branchentreff „Dokville“ spricht Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger über Europa – und dass es die Regionen nicht vergessen soll.

Beim Dokumentarfilm-Branchentreff „Dokville“ hat Baden-Württembergs früherer Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) den aktuellen Kommissionvorschlag, wie bis 2034 mit fast 2 Billionen Euro an EU-Geldern umzugehen sei, als „zentralistisch“ kritisiert. „Die Regionen dürfen nicht ausgeschlossen werden“, sagte der ehemalige EU-Kommissar am Freitag im Hospitalhof in Stuttgart.

Außerdem sei die seiner Einschätzung nach vertagte Tilgung der Schulden ein „Verrat an der jungen Generation“. Derzeit wird in Brüssel über den Finanzrahmen zwischen 2028 und 2034 beraten und gerungen – eine astronomische Summe, die knapp der Hälfte des Bruttoinlandsprodukts (BIP) Deutschlands 2025 entspricht. Ausgabenschwerpunkte sollen unter anderem Agrarinvestitionen und ein Europäischer Wettbewerbsfonds sein.

Oettinger schießt gegen Merz

Bei der hochkarätigen Besetzung des zweitägigen Dokville-Festivals saßen mit Oettinger neben dem SPD-Politiker und ehemaligem Staatsminister für Europa Michael Roth auch noch die baden-württembergische CDU-Generalsekretärin und Europaabgeordnete Andrea Wechsler oder der Journalist Rolf-Dieter Krause, der ehemalige Leiter des ARD-Studios Brüssel, auf dem Podium.

Krause teilte gut aus, sagte, Angela Merkel habe Oettinger nur loswerden wollen aus Baden-Württemberg, bevor sich dieser Europapolitik zuwandte. Oettinger ließ das zwar so stehen, übte aber seinerseits Kritik am Bundeskanzler: „Merz hat in der Innenpolitik nix erreicht, darum will er in der Außenpolitik glänzen – mit DFB-Trikot.“ Eine klare Anspielung auf die gemischt aufgenommene Aktion, als Friedrich Merz US-Präsident Donald Trump neulich ein Deutschland-Trikot mit „Trump“-Aufschrift überreicht hatte.

„Württemberg leichter ohne Baden“

Dennoch einte alle Diskutierenden der Glaube an Europa – den Widrigkeiten zum Trotz. „Das gute alte Württemberg wäre leichter gewesen ohne Baden“, sagte Oettinger, „aber so ist es auch mit der EU.“ Dennoch seien die Mitgliedstaaten in der Welt nur noch gemeinsam wahrnehmbar.