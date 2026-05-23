Das Jugendmagazin "Bravo" feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Seinen absoluten Höhepunkt hatte das Heft in den 1990er und 2000er Jahren. Genau auf diese Zeit blickt die Doku-Serie "BRAVO - Headlines, Hypes und Herzschmerz" der ARD. Diese Stars teilen ihre Erinnerungen.
Bevor Instagram, TikTok und Co. über Hypes und Trends bestimmten, war es die "Bravo", die vorgab, wer gerade angesagt war. So war sie für aufstrebende junge Bands, Sängerinnen und Sänger oft der nötige Karriereanschub - teilweise mit bitterem Beigeschmack. 70 Jahre hat das legendäre Jugendmagazin inzwischen auf dem Buckel. Die dreiteilige Doku-Serie "BRAVO - Headlines, Hypes und Herzschmerz", die am 23. Mai in der ARD-Mediathek startet, fokussiert die Entwicklung der Zeitschrift zwischen 1991 und 2015. In dieser Zeit erlebte das Heft mit bis zu 1,5 Millionen verkauften Ausgaben pro Woche den größten Boom - bis das Zeitalter der Influencer anbrach.