Dokumentation wurde heute veröffentlicht: Kanye West brüllt Kris Jenner an: Wut-Auftritt in neuer Doku

Die Dokumentation "In Whose Name?" thematisiert die bipolare Störung von Kanye West, dessen Alltag dafür sechs Jahre gefilmt wurde. In einer Szene brüllt er seine Ex-Schwiegermutter an, bis Tränen fließen.

Er schreit, wirkt aggressiv und jähzornig. Szenen aus seiner neuen Dokumentation zeigen, wie Rapper Kanye West (48) seine ehemalige Schwiegermutter Kris Jenner (69) anbrüllt, weil sie den an einer bipolaren Störung leidenden Musiker bittet, seine Medikamente zu nehmen. Der Film "In Whose Name?", der seine psychische Verfassung und Wandlung von 2018 bis 2024 beleuchten soll, erscheint am heutigen Freitag in den USA.

"TMZ" veröffentlichte Ausschnitte des Streitgesprächs. Der Grammy-Gewinner betonte darin gegenüber Kris Jenner, dass er "lieber tot wäre", als Medikamente zu nehmen. "Ihr habt mich entmannt und mir das Gefühl gegeben, ein Stück Scheiße zu sein", sagte er. "Und der einzige Grund, warum ihr damit durchgekommen seid, ist, dass ich Medikamente genommen habe."

"Es ist nur wichtig, was wir denken"

"Niemand aus der Familie übernimmt die Verantwortung für meinen Krankenhausaufenthalt, aber wenn man sich im Internet umschaut, ist das mindestens 50 Prozent dessen, was die Leute heute reden", resümiert der 48-Jährige die öffentliche Wahrnehmung, nachdem er 2016 ins Krankenhaus eingeliefert wurde. "Lüge ich etwa?" Als Jenner beschwichtigte, dass "es keine Rolle spielt", was Außenstehende sagen, begann West zu schreien. "Es spielt keine Rolle?", brüllte er mehrmals, griff seine Sachen und wollte den Raum verlassen. "Es spielt sehr wohl eine Rolle!" Mit ruhiger Stimme betonte Jenner: "Es spielt für uns und dich eine Rolle. Es spielt keine Rolle, was im Internet gesagt wird. Es ist nur wichtig, was wir denken, Ye."

Daraufhin beruhigte er sich und fragte: "Was denkst du? Hast du einen Einfluss auf meine geistige Gesundheit?" Die Mutter seiner Ex-Frau Kim Kardashian (44) antwortete mit tränenerstickter Stimme: "Ja. Ja. Ja. Ich sage ja. Und ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich möchte nicht, dass du nicht perfekt bist. Ich liebe dich." Sie möchte, "dass meine Tochter dich so liebt, wie du es dir wünschst."

Wann genau die Aufnahmen entstanden sind, ist nicht überliefert. West und Kardashian waren von 2014 bis 2022 verheiratet. Sie haben vier gemeinsame Kinder zwischen 12 und 6 Jahren. Auch Kim Kardashian ist in der Dokumentation zu sehen, als sie ihm in einem Ausschnitt bewusst machen will: "Vor ein paar Jahren warst du noch nicht so."