Dokumentation wurde heute veröffentlicht: Kanye West brüllt Kris Jenner an: Wut-Auftritt in neuer Doku

Die Dokumentation "In Whose Name?" thematisiert die bipolare Störung von Kanye West, dessen Alltag dafür sechs Jahre gefilmt wurde. In einer Szene brüllt er seine Ex-Schwiegermutter an, bis Tränen fließen.
Er schreit, wirkt aggressiv und jähzornig. Szenen aus seiner neuen Dokumentation zeigen, wie Rapper Kanye West (48) seine ehemalige Schwiegermutter Kris Jenner (69) anbrüllt, weil sie den an einer bipolaren Störung leidenden Musiker bittet, seine Medikamente zu nehmen. Der Film "In Whose Name?", der seine psychische Verfassung und Wandlung von 2018 bis 2024 beleuchten soll, erscheint am heutigen Freitag in den USA.