Dokumentation über die Designerin: Prinzessin Kate trägt Victoria Beckham am Tag der Doku

Ein modisches Statement am Starttag der "Victoria Beckham"-Dokumentation bei Netflix: Prinzessin Kate hat am Donnerstag einen Anzug der Designerin getragen. In Oxford zeigte sie sich in einem olivgrünen Look.
Zufall oder Absicht? Prinzessin Kate (43) hat sich am Donnerstag in einem Outfit von Victoria Beckham (51) gezeigt - genau an dem Tag, an dem die Netflix-Dokumentation "Victoria Beckham" erschienen ist. In Oxford besuchte die Ehefrau von Prinz William (43) die gemeinnützige Organisation Home-Start, die Familien unterstützt. Für den Auftritt entschied sich Kate für einen olivfarbenen Anzug, entworfen von Victoria Beckham. Dazu wählte sie ein farblich passendes Top und braune Pumps. Ihre Haare fielen ihr in Wellen über die Schultern.