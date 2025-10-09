Dokumentation über die Designerin: Prinzessin Kate trägt Victoria Beckham am Tag der Doku

Ein modisches Statement am Starttag der "Victoria Beckham"-Dokumentation bei Netflix: Prinzessin Kate hat am Donnerstag einen Anzug der Designerin getragen. In Oxford zeigte sie sich in einem olivgrünen Look.

Zufall oder Absicht? Prinzessin Kate (43) hat sich am Donnerstag in einem Outfit von Victoria Beckham (51) gezeigt - genau an dem Tag, an dem die Netflix-Dokumentation "Victoria Beckham" erschienen ist. In Oxford besuchte die Ehefrau von Prinz William (43) die gemeinnützige Organisation Home-Start, die Familien unterstützt. Für den Auftritt entschied sich Kate für einen olivfarbenen Anzug, entworfen von Victoria Beckham. Dazu wählte sie ein farblich passendes Top und braune Pumps. Ihre Haare fielen ihr in Wellen über die Schultern.

Der Anzug dürfte Royal-Fans bekannt vorkommen: Kate hatte ihn bereits im Mai in London getragen, als sie im Namen des British Fashion Council den "Queen Elizabeth II Award for British Design" überreichte. Statt dem matchenden Top kombinierte sie eine weiße Bluse dazu.

Das verbindet die Beckhams und die Royals

Dass Prinzessin Kate offenbar Victoria Beckham an diesem besonderen Tag unterstützt, verwundert wohl kaum. Die Designerin und ihr Ehemann David Beckham (50) sind mit der Königsfamilie eng verbunden. So besuchten die Beckhams 2011 etwa die Hochzeit von William und Kate. Auch bei Terminen wie Staatsbanketten waren sie bereits zu Gast. Ex-Fußballer David Beckham ist seit vergangenem Jahr zudem ein Botschafter der King's Foundation, einer Wohltätigkeitsorganisation von König Charles III. (76).

Am 9. Oktober stand nun David Beckhams Ehefrau im Fokus: In der Netflix-Doku "Victoria Beckham" gab die Modedesignerin Einblicke in ihr Privatleben, sprach etwa über ihre Essstörung, ihre Zeit bei den Spice Girls sowie die Reunion. Am Mittwochabend feierte sie die Premiere der Dokumentation mit ihrer Familie in London.

Kate setzt sich für Entwicklung kleiner Kinder ein

Prinzessin Kate wiederum widmete sich am Donnerstag der Unterstützung von Familien mit kleinen Kindern. Vor Ort sprach sie mit Freiwilligen von Home-Start Oxford sowie Familien. Bei dem Termin stand auch die aktuelle Initiative ihres "Centre for Early Childhood" im Fokus: Die Stiftung veröffentlichte Anfang August eine Reihe an animierten Filmen, die unter anderem Eltern helfen sollen, die soziale und emotionale Entwicklung von Kindern besser zu verstehen und zu unterstützen.

Nach dem Besuch verdeutlichte Kate in einem Instagram-Beitrag, wie wichtig es sei, Kindern die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. "Aufmerksamkeit ist die grundlegendste Form der Liebe. In unserer zunehmend abgelenkten Welt ist es wichtiger denn je, an dem festzuhalten, was uns wirklich verbindet - mit uns selbst, miteinander und mit der Welt um uns herum", hieß es auf dem Account von Kate und William.

Kate bedankte sich außerdem bei Home-Start und dem Rose Hill Community Centre in Oxford "für den heutigen Tag und für alles, was Sie tun, um starke Verbindungen in der Gemeinde zu pflegen". Dazu sind einige Bilder des Besuchs zu sehen, auf denen Kate sich etwa mit Kindern und deren Eltern unterhält.