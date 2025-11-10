1 Trump habe der BBC bis Freitag Zeit gegeben, sich zu entschuldigen und die Dokumentation zurückzuziehen (Archivbild). Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Donald Trump droht der BBC mit einer Milliardenklage. Hintergrund ist eine umstrittene Dokumentation, die den US-Präsidenten in ein brisantes Licht rückt.











Link kopiert



Vor dem Hintergrund der umstrittenen Dokumentation der britischen BBC über Donald Trump droht der US-Präsident dem Sender Anwaltskreisen zufolge mit einer Klage über eine Milliarde Dollar (890 Millionen Euro). Trump habe der BBC bis Freitag Zeit gegeben, sich zu entschuldigen und die Dokumentation zurückzuziehen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag von einer dem Anwaltsteam des Präsidenten nahestehenden Person.