Dokumentation soll Feier begleiten: Ralf Schumacher und Partner Étienne heiraten im Fernsehen

Im Juli 2024 hatte Ralf Schumacher die Beziehung zu seinem Partner öffentlich gemacht. Nun will das Paar heiraten - und lässt einen Fernsehsender daran teilhaben.
Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) feiern ihre Hochzeit im Fernsehen. Sky wird an ihrem großen Tag dabei sein, wie der Sender in München mitteilte. Am 21. Mai soll eine vierteilige Doku-Serie über die Hochzeit in Saint-Tropez und die Vorbereitungen dazu starten. Der Titel: „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja“.