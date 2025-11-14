Bei der Premiere seiner Netflix-Dokumentation "Being Eddie" zeigte sich Eddie Murphy mit großem Familienanhang. Der Comedian erschien mit sieben seiner zehn Kinder auf dem roten Teppich. Für den 64-Jährigen ist die Großfamilie sein größtes Glück.
