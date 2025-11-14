Bei der Premiere seiner Netflix-Dokumentation "Being Eddie" zeigte sich Eddie Murphy mit großem Familienanhang. Der Comedian erschien mit sieben seiner zehn Kinder auf dem roten Teppich. Für den 64-Jährigen ist die Großfamilie sein größtes Glück.

Eddie Murphy (64) ließ sich bei der Premiere seiner Netflix-Dokumentation "Being Eddie" von seiner Familie begleiten. Am Mittwochabend zeigte sich der Comedian in Los Angeles mit einem beeindruckenden Aufgebot: Sieben seiner zehn Kinder posierten gemeinsam mit ihm für die Fotografen.

Auf dem Familienfoto steht Murphy zentral, den Arm um seine Ehefrau Paige Butcher (46) gelegt. Rechts von ihr reihen sich seine drei Söhne Eric (36), Christian (34) und Myles (33) auf, die Hände kameradschaftlich auf den Schultern des jeweils anderen. Links vom stolzen Vater präsentieren sich seine vier Töchter: Bria (35), Shayne (31), Zola (25) und Bella (23). Nicht mit dabei waren seine jüngsten Sprösslinge Angel (18), Izzy (9) und Max (6).

Zehn Kinder aus verschiedenen Beziehungen

Die Großfamilie ist über die Jahre gewachsen. Fünf erwachsene Kinder stammen aus der Ehe mit seiner ersten Frau Nicole, von der sich Murphy 2006 nach 13 Jahren scheiden ließ. Drei weitere Kinder kamen aus anderen Beziehungen hinzu, zwei zeugte er mit seiner jetzigen Ehefrau Butcher. Das Alter seiner Kinder spannt sich von 36 bis sechs Jahren.

Im Gespräch mit dem US-Magazin "People" gibt sich Murphy gelassen über die Entstehung seiner Großfamilie. "Es ist einfach passiert", erklärt der 64-Jährige. "Ich wusste nie, dass ich einmal zehn Kinder haben würde, aber jetzt ist es das Beste überhaupt. Wenn man sich so viele Kinder leisten kann, sollte man so viele haben, wie möglich. Das macht Spaß."

Eddie Murphy: "Ich habe kein einziges faules Ei"

Besonders stolz zeigt sich der Hollywoodstar auf die Charaktere seiner Nachkommen. "Meine Kinder sind alle anständige Menschen. Ich habe kein einziges faules Ei dabei, und ich möchte gern glauben, dass sie sich davon etwas bei mir abgeschaut haben", betont Murphy.

Erst in diesem Jahr durfte der zehnfache Vater erleben, wie sein Sohn Eric die Tochter seines Comedy-Kollegen Martin Lawrence (60) heiratete. Jasmin Lawrence ist 29 Jahre alt. Auf die Frage, was ihn derzeit am glücklichsten mache, antwortet Murphy: "Einfach Eddie zu sein. Ich liebe es, meine Familie um mich zu haben, und ich liebe es, dass ich schon so lange in diesem fantastischen Business bin."

Routiniertes Leben wie eine Katze

In derselben Unterhaltung plaudert Murphy auch über sein Eheleben mit Butcher. Er bevorzuge ein ruhiges Dasein in den eigenen vier Wänden. "Ich glaube, ich bin wirklich einfach gestrickt", beschreibt er sich selbst als Partner. "Wirklich einfach. Du müsstest Paige fragen, aber ich denke, ich bin leicht zu durchschauen."

Sein Alltag folgt offenbar festen Mustern. So fest, dass seine Frau jederzeit wisse, wo er sich gerade aufhalte. "Du weißt immer, wo ich bin. Wörtlich, du könntest Paige fragen: 'Wo ist Eddie?' Und sie könnte sagen: 'Es ist jetzt diese Uhrzeit, also ist er wahrscheinlich in diesem Raum und schaut sich das und das an.' So bin ich. Ich bin wirklich unkompliziert. Ich bin wie eine Katze", scherzt Murphy.