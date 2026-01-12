Dokumentarfilm: Vom Tod einer Bilderkriegerin

Ein ARD-Dokumentarfilm erinnert an die 2014 ermordete deutsche Fotografin und Pulitzer-Preisträgerin Anja Niedringhaus.
„Krieg ist was für Männer“: Die Ansage war als Absage gedacht. Es war das Jahr 1992, in Jugoslawien tobte ein Bürgerkrieg, und Anja Niedringhaus wollte darüber berichten. Damals arbeitete sie noch nicht lange für die European Pressphoto Agency (EPA); sie war die erste festangestellte Fotografin der Agentur. Dass ihr Chef zögerte, sie auf den Balkan zu schicken, war nicht nur eine Frage des Geschlechts: Niedringhaus, gerade mal Mitte zwanzig, hatte keinerlei Erfahrung in Kriegsgebieten.