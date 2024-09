Doku zum 40. Geburtstag: Prinz Harry war der Rockstar der Royals

(ili/spot) 09.09.2024 - 14:53 Uhr , aktualisiert am 09.09.2024 - 14:53 Uhr

1 "Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen": Prinz Harry mit seiner Mutter Diana und seiner Ehefrau Meghan. Foto: [M] SWR/IMAGO/images/ZUMA Press / SWR/imago/i Images/ Mark Jones

Die dreiteilige Doku "Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen" ist ab sofort in der Mediathek zu sehen. Erzählt wird die Coming-of-Age-Geschichte des royalen Rebellen, der am Sonntag seinen 40. Geburtstag feiert.











Link kopiert



Nach "Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin" (2022) und "Charles - Schicksalsjahre eines Königs" (2023) folgt nun die Dokumentation "Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen" der britischen Autorin und Regisseurin Claire Walding. Die drei Teile à 25 Minuten stehen ab dem 9. September in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Am Tag nach Harrys 40. Geburtstag (15. September) zeigt das Erste am 16. September um 20:15 Uhr eine einstündige Fassung.