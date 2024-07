Was steckt hinter „Born to be wild“?

1 Die Band Steppenwolf – hart und kompromisslos im künstlerischen Ausdruck, locker im Umgang. Foto: Didi Zill

Der Mythos „Steppenwolf“ ist mit Filmausschnitten aus den wilden 1960er Jahren in der neuen Doku im Ludwigsburger Cagliari zu erleben.











Steppenwolf ist eine der legendärsten und rätselhaftesten Bands in der Geschichte der Rockmusik. Ihr Song „Born to Be Wild“ wurde zur Hymne einer ganzen Generation. Das Haus des Dokumentarfilms zeigt am Donnerstag, 18. Juli, um 19.30 Uhr im Ludwigsburger Kino Cagliari die neue Doku des Regisseurs Oliver Schwehm.