Auch wenn Stuttgart 21 mittlerweile erkennbar Form annimmt, ist es immer noch für Aufregung gut.

Stuttgart 21 bietet auch nach mehr als zehn Jahren Bauzeit immer noch Anlass für hitzige Debatten. Kritiker des Projekts fordern nun, dass ihren Positionen mehr Gehör verschafft wird.









Am Mittwoch wird Stuttgart-21-Architekt Christoph Ingenhoven dabei sein, wenn auf der Baustelle am Bahnhof die Schalung von der letzten der 28 sogenannten Kelchstützen entfernt wird. Die von Ingenhoven ersonnenen geschwungenen Bauteile stehen sinnbildlich für die hohe Komplexität des Vorhabens. Mit dem symbolischen Ausschalen endet die Arbeit an den Stützen. Sie werden noch untereinander verbunden, um einmal das Dach der neuen Bahnsteighalle zu bilden.