Doku über Alltag an der Front: Joko und Klaas zeigen Alltag an der ukrainischen Front

Wenn das Grauen zum Alltag wird: Bereits seit 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Joko und Klaas nutzen ihre gewonnene Sendezeit, die Belastungen für Menschen an der Front zu zeigen.
Berlin - Die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben ihre freie Sendezeit bei ProSieben genutzt, den deprimierenden Alltag an der ukrainischen Front aus der Sicht Betroffener zu zeigen. Die eigentlich geplanten 15 Minuten Sendezeit, die die beiden bei ihrem Haussender ProSieben gewonnen hatten, wurden am Abend für die Dokumentation "Joko & Klaas Live- #dontlookaway" auf mehr als drei Stunden verlängert.