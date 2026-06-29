Doku „The Taylor Swift Years“: Taylor Swift – die beste Freundin

Eine selbst für Nicht-Swifties sehr sehenswerte ARD-Doku sucht nach den Gründen für den phänomenalen Erfolg von Taylor Swift. Der Dreiteiler setzt auch einige Fragezeichen.
„Schicksalsjahre eines Superstars“: Das klingt nach Drama, womöglich gar nach Tragödie. Der Titelzusatz ist allerdings rasch erklärt: Die ARD zeigt „The Taylor Swift Years“ im Rahmen einer Reihe, die sich bereits mit den „Schicksalsjahren“ von Angela Merkel und Elizabeth II. befasst hat. Swifts erstaunliche Karriere hat rein gar nichts mit Schicksal zu tun, und tragisch ist ihre Geschichte erst recht nicht, schließlich gilt die Milliardärin als erfolgreichste Frau der Musikgeschichte. Viele Menschen können das nicht nachvollziehen, weil die Lieder in ihren Ohren allzu sehr nach Mainstream klingen, aber die Amerikanerin ist eine der wenigen Künstlerinnen, die zumindest auf weiblicher Seite die Generationen vereinigt: „Swifties“ gibt es in allen Altersgruppen.