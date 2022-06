5 Fritz Julius Kuhn (rechts) trug gern ein Eisernes Kreuz an der Jacke: angeblich im Ersten Weltkrieg erfochten. Foto: NDR/Tangram Film

Die Halle ist gut gefüllt mit Braunhemden. Ein halb bullig wirkender, halb nach Büroenge miefender Mann in nachgemachter SA-Uniform steht auf der mit Hakenkreuzflaggen geschmückten Bühne am Rednerpult und verzückt die Masse – mit Warnungen vor der jüdischen Gefahr. Das scheint ganz klar eine Wochenschaurolle aus Nazideutschland zu sein. Aber die bislang ziemlich unbekannten Filmzeugnisse, die Annette Baumeister für ihre Dokumentation „The American Führer“ nutzt, sind in den 30er Jahren in den Vereinigten Staaten entstanden.

Dass es unter US-Amerikanern zunächst viele Sympathien für die Nazis gab, dass ein Teil der Medien ein rosiges Bild von Hitler-Deutschland zeichnete, ist nichts Neues, auch wenn es gerne verdrängt wird. „The American Führer“ aber erzählt eine andere Geschichte: die von Fritz Julius Kuhn, einem kleinen Chemiker und großen Hochstapler. Kuhn kam 1927 in die USA, wo viele der 20 Millionen deutschstämmigen Bürger der Zeit nachtrauerten, als sie ihre kulturellen Wurzeln offen pflegen und feiern konnten. Während des Ersten Weltkriegs hatte sich das dramatisch geändert. Eine deutsche Herkunft galt nun eher als Schandfleck.

Ein Journalist enttarnt die Nazis

Der aggressive Nationalstolz der Nazis griff aber auch auf Amerikadeutsche über. In ihren Netzwerken legte Kuhn eine steile Karriere hin. Sein Amerikadeutscher Bund, vom FBI als harmlos eingeschätzt, war drauf und dran, eine politische Macht zu werden. „Wir sind Amerikaner“, ließ Kuhn seine Anhänger schlauerweise beteuern. Baumeisters Doku erzählt, wie der Journalist John C. Metcalfe sich in die Bewegung einschlich und die USA mit Interna über Demokratieverachtung und Antisemitismus schockte, mit den wahren Ansichten von Kuhn und Konsorten. Wichtig ist auch heute zu sehen, wie dreist sich Nazis die Masken von Biedermännern aufsetzen.

The American Führer. ARD, Montag, 22.50 Uhr. Bereits in der Mediathek.