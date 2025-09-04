Doku-Serie Being Franziska van Almsick: Franziska van Almsick: Dieser Goldfluch hat mich fast kaputt gemacht

Vom "Wunderkind" zum belastenden "Goldfluch": Die sehenswerte ARD-Dokuserie "Being Franziska van Almsick" zeigt den Aufstieg und die Krisen von Deutschlands erstem Schwimm-Superstar nach der Wende.
Die dreiteilige ARD-Dokuserie "Being Franziska van Almsick" erzählt die außergewöhnliche Lebens- und Sportgeschichte einer der bekanntesten deutschen Schwimmerinnen. Als erster Superstar des wiedervereinigten Deutschlands prägte Franziska "Franzi" van Almsick (47) in den 1990er-Jahren eine ganze Generation - sie wurde bewundert, gefeiert und viel kritisiert.