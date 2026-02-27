Doku Man on the Run: Wie Paul McCartney nach den Beatles neu anfing

Nach dem Ende der größten Band der Popgeschichte musste sich Paul McCartney neu erfinden. Die Doku "Man on the Run" zeigt, wie ihm dieser Neuanfang gelang, und gewährt intime Einblicke in seine Liebe zu Linda McCartney und die Entstehung der Band Wings.
Es ist alles andere als einfach, eine Band wie die Beatles hinter sich zu lassen. Paul McCartney (83) ist genau das gelungen. Der Dokumentarfilm "Man on the Run", der ab dem 27. Februar bei Prime Video verfügbar ist, zeigt, wie die Musiklegende diesen schwierigen Neuanfang gemeistert hat. Die Doku bietet einen intimen Einblick in eine der prägendsten Phasen im Leben von "Macca".