Doku „Kunst macht Schule“: Zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Lehrermangel

1 Hans-Christian Stephan, (re.) mit seiner Techno-Marching-Band Meute bei einem Auftritt 2016. Foto: imago/VIADATA

Eine 3sat-Doku widmet sich den positiven Aspekten von künstlerischen Fächern im Schulsystem und lässt bekannte Gesichter für die Wichtigkeit der Freiräume sprechen.











Hans-Christian Stephan, Trompeter der Band Meute, Jonathan Meese, Künstler, Kelvyn Colt, Rapper: Sie und weitere Kunstschaffende lässt die 3sat-Doku „Kunst macht Schule“ in 36 Minuten zum Thema Schule und ihren Einfluss auf die Künstlerkarrieren der Protagonisten zu Wort kommen. Gleich zu Beginn wird klar: Ein einzelner Lehrer, eine einzelne Lehrerin kann den entscheidenden Unterschied machen. Eine Leidenschaft entfachen für ein Thema, für ein Gebiet und so Karrieren den Ausschlag geben. Der Film will den Bogen jedoch weiter spannen und aufzeigen, was heute in Schulen stattfindet. Schnitt und Sprung in eine Hamburger Schulklasse, die gerade mit einer freischaffenden Künstlerin an einem Gesamtkunstwerk aus Scherenschnitten für eine Ausstellung in den Deichtorhallen arbeitet. Das Freie Arbeiten befördere die Heranwachsenden, meint die am Projekt beteiligte Künstlerin.