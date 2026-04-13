Zu seinem 70. Geburtstag widmet die ARD Herbert Grönemeyer eine große Dokumentation. Toni Kroos, Nina Hoss und Paula Hartmann erzählen, was den Musiker so besonders macht - und Grönemeyer selbst spricht über seine größten Ängste.
Was macht jemanden zur Konstante, während sich um ihn herum alles verändert? Diese Frage stellt die ARD-Dokumentation "Grönemeyer - Alles bleibt anders" einem Mann, der am 12. April seinen 70. Geburtstag feierte. Ausgestrahlt wird der 90-minütige Film am 13. April um 20:15 Uhr im Ersten. In der Mediathek ist er bereits veröffentlicht.