König Charles III. gewährt in einer neuen Dokumentation Einblicke in sein jahrzehntelanges Umweltengagement. Oscarpreisträgerin Kate Winslet leiht dem Film ihre Stimme - und findet lobende Worte für den britischen Monarchen. Der erste Trailer wurde nun veröffentlicht.
König Charles III. (77) hat sich ein prominentes Sprachrohr für sein Herzensthema gesucht: Oscarpreisträgerin Kate Winslet (50) erzählt die neue Dokumentation "Finding Harmony: A King's Vision", die am 6. Februar auf Amazon Prime Video erscheint. Der erste Trailer wurde nun veröffentlicht.