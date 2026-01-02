König Charles III. gewährt in einer neuen Dokumentation Einblicke in sein jahrzehntelanges Umweltengagement. Oscarpreisträgerin Kate Winslet leiht dem Film ihre Stimme - und findet lobende Worte für den britischen Monarchen. Der erste Trailer wurde nun veröffentlicht.

König Charles III. (77) hat sich ein prominentes Sprachrohr für sein Herzensthema gesucht: Oscarpreisträgerin Kate Winslet (50) erzählt die neue Dokumentation "Finding Harmony: A King's Vision", die am 6. Februar auf Amazon Prime Video erscheint. Der erste Trailer wurde nun veröffentlicht.

Der 90-minütige Film begleitet den britischen Monarchen auf seiner jahrzehntelangen Mission für den Umweltschutz. "Seine Majestät hat so viele verschiedene Menschen zusammengebracht, weil der einzige Weg vorwärtszukommen, darin besteht, zusammenzuarbeiten", sagt Winslet im Trailer über Charles.

Vier Kontinente, 75 Jahre Archivmaterial

Die Dokumentation wurde auf vier Kontinenten gedreht und greift auf Archivaufnahmen aus 75 Jahren zurück, wie "Sky News" berichtet. Das Londoner Produktionsunternehmen Passion Planet, spezialisiert auf Naturdokumentationen, zeichnet für den Film verantwortlich. Regie führte Nicolas Brown.

Im Zentrum steht Charles' Philosophie der "Harmonie" - sein Ansatz, Mensch und Natur wieder in Einklang zu bringen. "Wir sind selbst Natur. Wir sind ein Teil von ihr, nicht getrennt von ihr", erklärt der König im Trailer. Und weiter: "Wir müssen die Natur wieder ins Zentrum der Gleichung stellen."

Die King's Foundation im Fokus

Der Film beleuchtet auch die Arbeit der King's Foundation, die Charles 1990 gründete. Die Organisation mit ihrem Hauptsitz in Dumfries House in Schottland setzt sich für nachhaltige Gemeinschaften ein und bildet jährlich rund 15.000 Menschen in traditionellen Handwerkstechniken aus. "Zuschauer werden einen Platz in der ersten Reihe haben, um das Engagement Seiner Majestät für den Schutz unserer Umwelt zu erleben", erklärte Kristina Murrin, Geschäftsführerin der Stiftung, laut dem "People"-Magazin.

Die Dokumentation zeichnet nach, wie Charles bereits als Prinz von Wales für Umweltthemen eintrat - lange bevor Klimawandel und Artensterben in der breiten Öffentlichkeit angekommen waren. Mit einem kurzen Blick zum Himmel fügt er hinzu: "Es ist unwahrscheinlich, dass es irgendwo anders etwas gibt."