Trotz schlechter Prognosen findet die Doku "Melania" offenbar ihr Publikum in den US-Kinos. Der Film über die First Lady liegt auf Platz drei der Charts.
"Melania" ist auf Platz drei der US-Kinocharts eingestiegen. Der Dokumentarfilm von Amazon MGM Studios übertraf damit Medienberichten zufolge die Erwartungen. Das bisherige Einspielergebnis des Films, der Ende vergangener Woche in die Kinos kam, soll bei 7 Millionen Dollar (etwa 5,9 Millionen Euro) liegen. "Melania" lief am Startwochenende in 1.778 US-Kinos.