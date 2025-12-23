Doku enthüllt privaten Liebesbrief: Travis Kelce nennt Taylor Swift Liebe meines Lebens

In der finalen Episode ihrer Dokuserie "The End of an Era" gewährt Taylor Swift einen intimen Einblick in ihre Beziehung zu Travis Kelce. Der NFL-Star schrieb ihr einen romantischen Brief vor ihren letzten Konzerten - und nennt sie darin "die Liebe meines Lebens".
Für Swifties gibt es in diesem Jahr eine besondere Bescherung noch vor Heiligabend: Disney+ hat die letzten beiden Episoden der sechsteiligen Dokuserie "Taylor Swift: The End of an Era" vorzeitig am 23. Dezember veröffentlicht. Episode sechs mit dem Titel "Remember This Moment" hält dabei eine besonders romantische Überraschung bereit.