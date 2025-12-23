Doku enthüllt privaten Liebesbrief: Travis Kelce nennt Taylor Swift Liebe meines Lebens

In der finalen Episode ihrer Dokuserie "The End of an Era" gewährt Taylor Swift einen intimen Einblick in ihre Beziehung zu Travis Kelce. Der NFL-Star schrieb ihr einen romantischen Brief vor ihren letzten Konzerten - und nennt sie darin "die Liebe meines Lebens".

Für Swifties gibt es in diesem Jahr eine besondere Bescherung noch vor Heiligabend: Disney+ hat die letzten beiden Episoden der sechsteiligen Dokuserie "Taylor Swift: The End of an Era" vorzeitig am 23. Dezember veröffentlicht. Episode sechs mit dem Titel "Remember This Moment" hält dabei eine besonders romantische Überraschung bereit.

In der Folge sitzt Taylor Swift (36) backstage neben ihrer Mutter Andrea Swift und liest einen Brief vor, den ihr Verlobter Travis Kelce (36) ihr vor ihren letzten drei Konzerten in Vancouver im Dezember 2024 geschickt hatte. Neben einem üppigen Strauß weißer Rosen trägt die Sängerin lächelnd die Worte des NFL-Stars vor.

"Vom ersten Moment an verzaubert"

"So viele unglaubliche Erinnerungen auf dieser Tour, aber meine liebste ist, dich zum ersten Mal live zu sehen und von einer Frau verzaubert und umgehauen zu werden, die mich nicht einmal kennt", zitiert Swift aus dem Schreiben ihres Verlobten. Der Spieler der Kansas City Chiefs dankt ihr darin "egoistischerweise" für die legendäre Tour: "Diese Nacht in KC war der Beginn davon, die Liebe meines Lebens kennenzulernen", schreibt Kelce weiter.

Den Rest des Briefes liest Taylor Swift zwar noch zu Ende, behält die Worte aber für sich. Ihre Reaktion spricht dennoch Bände: "Aww, mein Gott!", ruft sie aus und wendet sich an ihre Mutter: "So viel zum Thema keine Emotionen bei den letzten drei Shows."

Der Beginn einer außergewöhnlichen Liebesgeschichte

Die romantische Geste knüpft an Taylors eigene Liebeserklärung an: Erst am 10. Dezember hatte die Sängerin in der "Late Show with Stephen Colbert" über ihre Verlobung gesprochen und Travis ebenfalls als "die Liebe meines Lebens" bezeichnet.

Die Dokuserie hält noch eine weitere Überraschung bereit: In den letzten Momenten der Serie werden Meilensteine aufgelistet, die Swift seit dem Ende der Eras Tour am 8. Dezember 2024 erreicht hat - darunter der Rückkauf ihrer ersten sechs Alben und die Verlobung mit Kelce. Außerdem wird erwähnt, dass sie am 3. Oktober ihr Album "The Life of a Showgirl" veröffentlicht hat, das "das größte Album ihrer Karriere" wurde. Kurz darauf erscheint der schelmische Zusatz "to date" - "bisher". Ein deutlicher Hinweis darauf, dass ihr zwölftes Studioalbum nicht ihr letztes sein wird.