Michelle Obama beim Signieren ihres Buches. Foto: Netflix

Michelle Obama ist eine charismatische Frau, wie der Dokumentarfilm „Becoming" auf Netflix wieder einmal zeigt. Die Obamas haben das Werk selbst produziert. Das wirft die Frage auf: Ist dies bereits ein XXL-Wahlkampf-Clip?









Stuttgart - Wird Michelle Obama, die ehemalige First Lady der USA, in die vorderste Reihe der Politik zurückkehren? Wird sie als demokratische Kandidatin fürs Vizepräsidentenamt an der Seite von Joe Biden gegen Donald Trump antreten? Diese Frage ließ in den vergangenen Tagen die Newsticker heißlaufen. Und der Dokumentarfilm „Becoming“, der bei Netflix zu sehen ist und Michelle Obama bei der Präsentationstour ihrer ebenfalls „Becoming“ genannten Memoiren zeigt, gibt darauf Antworten. Allerdings mehrere. Und sie stehen im Widerspruch zueinander: Ja, nein und vielleicht.