Die Jugendzeitschrift "Bravo" feiert 70. Geburtstag. Zum runden Jubiläum geht RTL auf Zeitreise. In einer Doku verraten Prominente wie Uschi Glas ihr ganz persönlichen Erlebnisse mit dem Kultmagazin.
Poster an der Zimmerwand, heimliche Blicke in die Dr.-Sommer-Seiten, der Starschnitt, der irgendwann quer durchs Jugendzimmer reichte: Für viele Deutsche ist die "Bravo" weit mehr als nur eine Zeitschrift - sie ist ein Stück eigene Biografie. Zum 70. Geburtstag des Kultheftes zeigt RTL am Sonntag, 17. Mai, um 20:15 Uhr die offizielle Jubiläumsdokumentation "70 Jahre BRAVO - Das große Jubiläum" (sowie anschließend auf RTL+). 150 Minuten lang geht es zurück in eine Zeit, in der die neue Ausgabe am Kiosk ein kleines Ereignis war. Auch zahlreiche Stars aus verschiedenen Jahrzehnten kommen zu Wort.