Die Jugendzeitschrift "Bravo" feiert 70. Geburtstag. Zum runden Jubiläum geht RTL auf Zeitreise. In einer Doku verraten Prominente wie Uschi Glas ihr ganz persönlichen Erlebnisse mit dem Kultmagazin.

Poster an der Zimmerwand, heimliche Blicke in die Dr.-Sommer-Seiten, der Starschnitt, der irgendwann quer durchs Jugendzimmer reichte: Für viele Deutsche ist die "Bravo" weit mehr als nur eine Zeitschrift - sie ist ein Stück eigene Biografie. Zum 70. Geburtstag des Kultheftes zeigt RTL am Sonntag, 17. Mai, um 20:15 Uhr die offizielle Jubiläumsdokumentation "70 Jahre BRAVO - Das große Jubiläum" (sowie anschließend auf RTL+). 150 Minuten lang geht es zurück in eine Zeit, in der die neue Ausgabe am Kiosk ein kleines Ereignis war. Auch zahlreiche Stars aus verschiedenen Jahrzehnten kommen zu Wort.

Uschi Glas mit beachtlicher "Otto"-Bilanz Wenn an deutschen Jugendzimmerwänden in den späten 1960er- und 1970er-Jahren ein Gesicht besonders oft hing, dann gehörte es ziemlich sicher ihr: Uschi Glas (82). Die Schauspielerin war lange der unangefochtene Liebling der "Bravo"-Leserschaft - und sammelte über ein Jahrzehnt hinweg Auszeichnungen der Kultzeitschrift. Seit 1957 wird der "Bravo-Otto" vergeben, worüber die Leser abstimmen.

Ein Blick auf Glas' "Bravo-Otto"-Bilanz zeigt, wie beliebt die Schauspielerin in jenen Jahren war. Los ging es 1967 mit Bronze. Dann folgte eine Serie, wie sie nur wenige Stars vorweisen können: Von 1969 bis 1973 holte sie jedes Jahr den Goldenen Otto, 1972 sogar in zwei Kategorien. 1974 folgen dann noch Silber, 1976 Bronze und 1977 erneut Silber. Oft an ihrer Seite stand dabei Schlagerstar Roy Black (1943-1991), mit dem sie dank Auftritten in Streifen wie "Immer Ärger mit den Paukern" (1968), "Hilfe, ich liebe Zwillinge!" (1969) und "Wer zuletzt lacht, lacht am besten" (1971) das deutsche Film-Traumpaar schlechthin bildete.

Zu ihren Auszeichnungen mit der Trophäe kamen Poster und Starschnitte - jene mehrteiligen Lebensgroß-Poster, die die Leserinnen und Leser Woche für Woche zusammenpuzzelten, bis ihr Idol in voller Größe an der Wand stand. Für eine ganze Generation wurde Uschi Glas damit zum Inbegriff des deutschen Filmstars.

Prominenter Blick auf die "Bravo"

So darf sie in der Jubiläumsdoku natürlich nicht fehlen. Sie blickt darin auf ihre Cover, Poster und Schlagzeilen zurück. Mit dabei sind laut RTL zudem auch Jeanette Biedermann, Angelo Kelly, Oli P., Enie van de Meiklokjes, Alexander Klaws, Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier, Eloy de Jong und Thomas Anders. Auch Margit Tetz, das langjährige Gesicht hinter der Dr.-Sommer-Redaktion, kommt zu Wort.

Neben den berühmt-berüchtigten Dr.-Sommer-Seiten, die Generationen von jungen Leserinnen und Lesern aufklärten, kommen weitere legendäre Rubriken wie die Foto-Love-Story unter die Lupe. Eng mit der "Bravo" verbunden, sind die Popmomente der jeweiligen Jahrzehnte, von den Schlagerstars der 1970er bis zu den Boygroups und Girlbands späterer Jahre.

RTL öffnet die "Bravo"-Schatzkammer

Der Sender kündigt eine "emotionale Zeitreise durch das Lebensgefühl Jugend - laut, bunt und unvergesslich" an. Die Doku zeichnet die Geschichte der Zeitschrift nach, von den Anfängen im Jahr 1956 über die Hochphase mit Millionenauflagen in den 1990er- und 2000er-Jahren bis in die Gegenwart. Zu sehen gibt es viele Highlights aus dem Originalarchiv.