Dogwalking Service in Stuttgart: Gassigehen als Beruf

Lisa-Marie Timmerbeil aus Stuttgart ist in ihrem Beruf nicht glücklich gewesen. Sie kündigt ihren Job – ohne Alternative. Heute arbeitet sie als Hunde- und Katzensitterin.
Als Lisa-Marie Timmerbeil am Königsträßle in der Nähe von Kleinhohenheim aus ihrem Transporter steigt, trägt sie einen Bauchgurt, an dem mehrere Hundeleinen und Täschchen mit Leckerlis befestigt sind. An diesem trüben und regnerischen Mittwochnachmittag hat sie fünf Hunde dabei- und für jeden hinten eine kleine Box in ihrem Lieferwagen. Ihr eigener Hund Nico springt als Erstes aus dem Wagen. Er ist fester Bestandteil von Timmerbeils kleinem Team: Assistant Manager Dogwallautet sein offizieller Titel.