Döner für 7 Euro: Wie das deutsche Nationalgericht der Herzen im Bundestag landete

1 Der Döner ist laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov das beliebteste Fast Food der Deutschen. Foto: imago//Markus Joosten

Die Abgeordnete Hanna Steinmüller (Grüne) spricht in einer Rede im Bundestag über die steigenden Dönerpreise. Im Interview verrät sie, warum sie dies tat.











Link kopiert



Sieben Euro oder mehr für einen Döner: Was vor wenigen Jahren noch undenkbar schien, ist mittlerweile Gang und gäbe für das deutsche Nationalgericht der Herzen. Das stößt vielen Dönerliebhabern sauer auf. Das weiß auch die Berliner Bundestagsabgeordnete Hanna Steinmüller (Grüne), die am Dienstag in ihrer Rede im Bundestag die steigenden Dönerpreise thematisierte.