Am 7. November feiert Diana Amft ihren 50. Geburtstag. Seit "Mädchen, Mädchen" und "Doctor's Diary" zählt sie zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Der runde Ehrentag macht ihr nach eigenem Bekunden keine Sorgen.
Für viele Zuschauerinnen und Zuschauer wird sie wohl immer die sympathisch-verpeilte Ärztin Gretchen Haase in "Doctor's Diary" (2008-2011) bleiben, auch wenn Schauspielerin Diana Amft (50) seitdem in zahlreichen weiteren Filmen und Serien mitgewirkt hat. Sie ist mit ihren Rollen älter geworden: Spielte sie früher junge Frauen auf der Suche nach der großen Liebe, verkörpert sie nun oft Frauen, die in der Lebensmitte mit ganz anderen Problemen kämpfen. Sie selbst gibt sich angesichts ihres 50. Geburtstages übrigens ganz gelassen.