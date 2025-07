Mel B hat zum dritten Mal den Gang vor den Traualtar gewagt - aber überraschenderweise nicht wie vermutet in einem Kleid von Victoria Beckham. Und auch für ihr zweites Kleid an diesem Tag griff sie auf einen anderen Designer zurück.

Mel B (50) hatte überlegt, ihren großen Tag in einem Kleid ihrer Spice-Girls-Freundin Victoria Beckham (51) zu zelebrieren. Aber dann ging sie doch in einem anderen Design den Bund fürs Leben mit Friseur Rory McPhee (37) ein.

Brautkleid im Meerjungfrauenstil

Die Sängerin hatte sich für das Jawort in der altehrwürdigen St. Paul's Cathedral für ein weißes, maßgeschneidertes Kleid im Meerjungfrauenstil von Josephine Scott entschieden, dessen transparenter Netzstoff an Hals, Schultern und Handgelenken mit weißen Perlen verziert war. "Die Zusammenarbeit mit Mel war ein Traum, sie brachte ihren ganz eigenen Sinn für Stil mit ein", sagte Caroline Black, Inhaberin der Evelie Bridal Boutiques in London, die der Musikerin bei der Auswahl ihres Hochzeitskleides half, dem "People"-Magazin.

Die Auswahl stellt durchaus eine Überraschung dar, denn bei einem Auftritt in der Sendung "Today with Hoda & Jenna" im Januar 2024 verriet Mel B, dass sie erwäge, ihr Hochzeitskleid von ihrer ehemaligen Bandkollegin Victoria Beckham entwerfen zu lassen. Daraus wurde nun - aus welchen Gründen auch immer - offensichtlich nichts. Übrigens war Beckham nicht einmal zur Hochzeit gekommen, wofür sie sich via Instagram mit einem emotionalen Posting entschuldigte. Sie könne nicht teilnehmen, da sie sich im Ausland aufhalte. Von den Spice Girls war schließlich als einzige Emma Bunton (49) erschienen.

Mel B trug noch ein zweites Kleid

Bei "Today" hatte Mel B aber auch schon angedeutet, dass sie sich mehrere Brautkleider für ihren großen Tag vorstellen könnte. "Ich glaube nicht, dass es fair wäre, nur eines zu haben." Sie brauche aber eines, "was angemessen für diese Kirche ist". Die langjährige Jurorin von "America's Got Talent" durfte sich in der St. Paul's Cathedral in London trauen - derselben Kirche, in der Diana (1961-1997) und Charles (76) im Juli 1981 geheiratet hatten. Ein besonderes Privileg, das sie ihrer Auszeichnung mit dem MBE für ihren Einsatz gegen häusliche Gewalt verdankt. Prinz William (43) hatte ihr diese 2022 verliehen.

Nach der Zeremonie in der Kirche, bei der der Bräutigam einen Schottenrock trug, machte Mel B laut dem US-Magazin ihre Ankündigung wahr und wechselte in ein zweites Kleid, das von Designer Justin Alexander stammt.

Ihren dritten Ehemann kennt sie schon lange

Für Mel B war es bereits die dritte Hochzeit. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit dem niederländischen Tänzer Jimmy Gulzar und den turbulenten Jahren mit Stephen Belafonte fand sie zu ihrem langjährigen Bekannten und Hairstylisten Rory McPhee.

Er hatte ihr dabei geholfen, nach der schwierigen zweiten Scheidung wieder Vertrauen zu fassen. Die Beziehung vertiefte sich 2019, als Mel B nach der Spice-Girls-Reunion-Tour nach Großbritannien zurückkehrte.